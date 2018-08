A Palazzo Pesce il recita barocco Ariose vaghezze

Sabato 10 novembre alle ore 20.30 Palazzo Pesce risuona delle Ariose vaghezze, insieme al soprano Paola Leoci e all’Ensemble della Cappella Santa Teresa dei Maschi, diretta dal M° Sabino Manzo.



Un concerto in Puglia che sarà un cammino fra le musiche di Claudio Monteverdi e della Venezia del primo Seicento: le melodie amorose e i capricci di corte, i fasti dei palazzi nobili e dei salotti à la page, le melodie sublimi e gli amori eterni. Paola Leoci, diploma in Canto lirico con massimo dei voti e lode, vincitrice di numerosi concorsi internazionali e una carriera che la porta sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri d’Italia, sarà la voce regina che intonerà l’immortale “Lamento d’Arianna” o il sommesso “Si dolce è ’l tormento”. Ad accompagnarla ci sarà l’Ensemble della Cappella Santa Teresa dei Maschi (Giovanni Rota al violino barocco, Claudio Mastrangelo alla viola da gamba, Sabino Manzo al cembalo) diretta da Sabino Manzo, diploma con massimo dei voti in Pianoforte, Composizione, Direzione di Coro e di Orchestra, un repertorio che passa attraverso i massimi capolavori antichi e barocchi e una incessante attività di ricerca di gemme musicali inedite.



Una serata che è omaggio a uno dei massimi compositori di tutte le epoche, ma anche all’amore nei suoi molteplici colori, all’essenza del suo più profondo essere.