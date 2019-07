A Palazzo Pesce “Atomic bass” con il contrabbasso di Giuseppe Bassi e il pianoforte di Sumire Kuribayashi

Mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 21 Palazzo Pesce accoglie fra le pareti bianche della sua corte interna “Atomic bass” con il contrabbasso di Giuseppe Bassi e il pianoforte di Sumire Kuribayashi.

Un concerto in Puglia per curare le sofferenze dell’uomo e della natura con vibrazioni “radioattive” in bilico tra spirito e materia. La musica diventa luogo di ricerca, desiderio di altrove, utopia e fonde le energie sensibili di Giuseppe Bassi, contrabbassita e compositore italiano, una carriera iniziata nell’ormai lontano 1990 e costellata di collaborazioni celebri e una carriera che lo vede esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo, e Sumire Kuribayashi, pianista e compositrice giapponese, definita la stella nascente del panorama jazz nel Sol Levante e non solo, e apprezzata a livello internazionale per il suo talento e il suo tocco allo stesso tempo creativo ed evocativo.

Sarà proiettato un estratto del documentario “BASSO ATOMICO”, girato e diretto da Alessandro Trapani, condotto da Giuseppe Bassi e Antonio Moscatello (scrittore e giornalista orientalista) nelle terre del Tohoku distrutte dallo tsunami e affette dalle radiazioni nucleari , nelle vicinanze della centrale Atomica Dai-Ichi di Fukushima.

Una serata magica con un programma fatto di composizioni originali sospese tra le sonorità irriverenti del jazz e la cultura della tradizione musicale giapponese in un trionfo di suoni ed emozioni. Perché la musica possiede una forza “atomica”.

Ticket: 10 euro

Mercoledì 31 luglio 2019 h 21.00 | Corte di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni:3931340912 – palazzopesce@yahoo.it