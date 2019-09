Sergio Bambarèn al Festival "Mare d'inchiostro" a Giovinazzo

“Mare d’inchiostro”, il festival della letteratura del mare organizzato in Puglia da Vedetta del Mediterraneo riprende il suo cammino con lo scrittore e ambientalista Sergio Bambarén, esperto surfista famoso nel mondo per le sue battaglie ecologiste in difesa degli oceani e di ogni specie vivente nel mare.

Vicepresidente dell’organizzazione ecologica “Mundo azul (Blue world)”, Bambarén ha scritto numerosi libri, tra cui “Il Delfino” (tradotto in 40 lingue, per Sperling & Kupfer nel 1992), “Beati i sognatori” e “La luce sull’altra riva del fiume”.

E’ imminente la pubblicazione del suo ultimo libro, la cui presentazione in Italia è prevista per la prossima primavera.

Sergio Bambarén, uno dei più famosi scrittori al mondo impegnati per la salvaguardia del pianeta, l’autore che ha fatto del “sogno” la colonna portante di tutti i suoi libri sarà il protagonista di un nuovo appuntamento del Festival itinerante “Mare d’inchiostro” realizzato con la partecipazione dell'associazione culturale "Donne in Corriera".

L’evento si svolgerà nella sede della Vedetta sul Mediterraneo giovedì sera 5 settembre dalle ore 20. Dialoga con l’autore: Lucia Schiralli. Interverranno il professor Nicolò Carnimeo, presidente dell’ associazione organizzatrice di “Mare d’inchiostro” e docente del Diritto sulla Navigazione dell’Università di Bari; Cristina Piscitelli, assessora alla cultura del Comune di Giovinazzo e Maria Gabriella Caruso , Presidente dell’associazione "Donne in Corriera".

In Puglia Bambarén presenta anche il trailer che racconta, con interviste agli autori e ai creativi, il film di animazione “Daniel Dolphin and the Guardians of the Ocean” (produzione Canada/Usa di Buck Productions e Silverlight Entertainment) realizzato sotto la direzione creativa di Kyle Jefferson (già direttore creativo della Dreamworks) in uscita nelle sale il prossimo anno. Si tratta del remake del primo film di animazione latinoamericano, ripreso da una major americana, di un film indipendente peruviano del 2009, basato sul romanzo best-seller di Sergio Bambarèn.

Non solo libri e film: Bambarén continua in Puglia la sua marcia planetaria a difesa del Pianeta.

Gli eventi con Sergio Bambarén in Puglia sono stati promossi da Elena Pettinicchio dell’agenzia Experience Italy Tours Srl - “Lake Como Food Tours”.

Partner del Festival “Mare d’inchiostro” organizzato da Vedetta sul Mediterraneo sono il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e l’Istituto Tecnico Nautico Statale “Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo.

Altri partner istituzionali: Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di Taranto; Comune di Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare Adriatico meridionale, Autorità di Sistema portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys Gallipoli, Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola di Bari, Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico, IYFR – International Yachting Fellowship of Rotarians (Flotta Italia Sud Est) e MedReact.

Il Comitato scientifico è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò Carnimeo, Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Bjorn Larsson, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica Simonetti.

