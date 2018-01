Al Teatro Barium in scena "Un barese a New York 2" con Gianni Colajemma e Dario Mangieri

Dopo le due settimane di programmazione giornaliera (fatta eccezione per la vigilia di Natale e di Capodanno) quasi sempre “sold out”, sabato 13 alle 21 e domenica 14 gennaio alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari saranno proposte le repliche di “Un barese a New York 2”, di e con Gianni Colajemma, impegnato insieme a Lucia Coppola, Gemma Magistro, Dario Mangieri, Federica Antonacci e Anna Vittoria Amore.

In questo nuovo episodio della serie ideata dal noto comico barese, Dudù, singolare personaggio che si è trasferito in America per realizzare il sogno di crescere nel mondo del varietà e dello spettacolo, ha la possibilità di solcare importanti palcoscenici. Ma queste non saranno le uniche prove al quale sarà sottoposto. Ad assisterlo ci saranno i suoi amici Joe, Sandra, Carmela e Helen. In questa nuova storia è presente un nuovo personaggio, legato a Dudù, interpretato da Anna Vittoria Amore.

Dario Mangeri ha intrapreso il percorso artistico nello spettacolo per gioco, quando nel 2008, durante il periodo dell’università ha partecipato a un format televisivo proprio sul mondo universitario prodotto da una televisione barese. A seguito di un incontro con Colajemma, tre anni dopo, ha iniziato a recitare in teatro.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica