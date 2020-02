Visita guidata 'Bari archeo trekking'

Domenica 23 ore 10.00 appuntamento con “Bari Archeo – Trekking” alla scoperta di grandi complessi ipogei e del campo di prigionia della seconda guerra mondiale. La Terra di Bari è ricca di ambienti ricavati nella roccia; buona parte di questi insediamenti ipogeici si trovano all'interno delle lame o lungo l’antico tracciato viario, il loro scavo risale a partire dal Medioevo fino ad epoche più recenti. Alcuni di questi insediamenti furono dedicati al culto costruendo al loro interno vere e proprie chiese.

Costo: 10 euro



Punto d’incontro: Campo di allenamento della SSC Bari c/o Stadio di San Nicola



EQUIPAGGIAMENTO E CONSIGLI:

• Tipologia: Trekking in Lama. Durata: circa 2,5 ore. Distanza percorsa: circa 4 Km

• Livello escursionistico, facile

• Incontro ore 10.00. Dopo le procedure di iscrizione all’attività, il raduno del gruppo completo procederemo con l’escursione.

• L’escursione si sviluppa su un percorso di circa 6 km, e si snoda principalmente sul fondo della Lama

• obbligatorio abbigliamento idoneo: SCARPE DA TREKKING, o da ginnastica robuste; indumenti sportivi, vestiario a strati consono alla stagione ed eventuale k-way. CONSIGLIATI guantini da ferramenta, snack energetici, almeno 75 cl. di acqua a testa e un coltello con delle buste per recuperare le erbe spontanee e aromatiche che troveremo nel percorso



POSSONO PARTECIPARE I BAMBINI?

In questo caso preferiamo che a partecipare siano i bambini di età superiore ai 13 anni.



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono. L’EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO MASSIMO 24H PRIMA DALL’INIZIO DELL’EVENTO.