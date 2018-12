“Bari Christmas town”: villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli e musica

Dopo la grande festa offerta da Amgas srl per l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese, il Natale dei baresi entra nel vivo con “Bari Christmas town”, il programma unico di iniziative organizzato dal Comune di Bari e curato da Kiasso srls, aggiudicataria del bando pubblicato dalla ripartizione Culture, che si aprirà venerdì 14 dicembre con due eventi in contemporanea, uno nel quartiere di Carbonara e l’altro a Libertà.

Alle ore 17, presso la parrocchia Sant’Antonio da Padova, a Carbonara, Babbo Natale incontrerà i bambini, raccoglierà le letterine e farà fotografie con loro. Da piazza Umberto I divertimento assicurato con la “Merry Brass Band”, la street band capace di coinvolgere il pubblico con musiche e coreografie spettacolari lungo le strade del quartiere.

Sempre alle ore 17, in piazza Risorgimento, a Libertà, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, consegnargli le proprie letterine e farsi fotografare insieme. Dalla stessa piazza i sedici musicisti della “Quattro x Quattro” attraverseranno le strade limitrofe con un mix di generi musicali che spaziano dal funky al jazz, dal blues al soul, assicurando un’esplosione di energia in movimento.

Saranno 35 in tutto gli eventi e le iniziative del cartellone “Bari Christmas town”, di cui 30 all’interno del Villaggio di Babbo Natale e 4 itineranti per le vie dello shopping.

Il cuore del cartellone batterà, infatti, come di consueto, all’interno del Villaggio di Babbo Natale allestito in piazza Umberto: uno spazio immerso in un’atmosfera magica in cui tutti i giorni, a partire da sabato prossimo, 15 dicembre, alle ore 18, sarà possibile seguire laboratori creativi con gli Elfi di Babbo Natale, assistere a spettacoli a tema natalizio e stare insieme per respirare l’aria di festa.

Orari del Villaggio di Babbo Natale

dal 15 dicembre al 6 gennaio

· lunedì/venerdì: dalle ore 17.00 alle 20.00

· sabato e domenica: dalle 10.00 alle 13.00 - dalle 17.00 alle 20.00

· lunedì 24 dicembre, lunedì 31 dicembre e sabato 5 gennaio: dalle ore 10.00 alle 16.00

· martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio: dalle ore 17.00 alle 20.00

Babbo Natale riceverà le letterine dei più piccoli

· tutti i giorni: dalle ore 18.00 alle 20.00

· sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 18.00 alle 20.00

· lunedì 24 dicembre: dalle ore 10.00 alle 16.00

Dal 29 dicembre spazio anche alla Befana, che accoglierà i bambini in una delle casette del Villaggio a partire da sabato 29 dicembre:

· tutti i giorni: dalle ore 18.00 alle 20.00

· sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 18.00 alle 20.00

· lunedì 31 dicembre - sabato5 gennaio: dalle ore 10.00 alle 16.00

Di seguito il programma completo degli eventi di “Bari Christmas town”, tutti gratuiti, che animeranno il Villaggio di Babbo Natale:

Sabato 15 dicembre

Inaugurazione della Casa di Babbo Natale

ore 18.00

The Joyful Chorus - NataleBariSuona

Un coro composto da 13 coristi, dal direttore di coro e da una band (piano-basso - tromba), animato dallo spirito del gospel e del blues che da sempre li caratterizza e li fa essere unici nel loro genere.

ore 18.30 e 19.30

Live Gravity - Giocoleria

Un esilarante e delicato spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, che vede come protagonista un clown alla ricerca di equilibrio, non solo fisico ma anche psichico e, forse emotivo. Il pubblico avrà il compito di guidare Mike, il protagonista, tra momenti di gioia e disperazione, successo e fallimento, voli, cadute ma soprattutto sospensioni.

ore 20.00 Concerto

Zulejka - NataleBariSuona

Violino, voce, fisarmonica, percussioni, tamburelli, ballerina con un repertorio che spazia nel tempo e nei luoghi, dalla musica del Sud Italia (pizziche, tarantelle e tammurriate) alle musiche internazionali di Grecia, Russia, Israele, Francia, Paesi Baschi, Austria, Inghilterra, Lousiana, Brasile, Irlanda, Messico. Vasto repertorio di Bal folk italiano e internazionale.

Domenica 16 dicembre

ore 10.00

Caccia al tesoro - realtà aumentata

Il gioco consiste nel ricercare, attraverso il proprio smartphone, un contenuto di realtà aumentata presente tra i diversi elementi che caratterizzano piazza Umberto. Una volta individuato, si invierà una registrazione ad un account twitter con #natalebari. Il primo video ad essere ricevuto sarà quello vincente!

ore 11.00 e 12.30

MR BIG! - Circus cabaret

Mr Big! è un eclettico artista d’oltreoceano, famoso in tutto il mondo e amato dagli spettatori dei più illustri teatri... almeno questo è quello che dice lui! Spettacolo di cabaret circense, giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie immerso in un’atmosfera natalizia. Uno show ricco di sarcasmo e autoironia, costruito sulla capacità dell’artista di improvvisare le sue gag ponendo al centro dello spettacolo il suo pubblico. La tecnica circense diventa il trampolino di lancio per una comicità esilarante adatta a tutti.

Venerdì 21 dicembre

ore 18.00

Babbo Natale ammalato - Granteatrino Casa di Pulcinella

Nel bosco magico sta per accadere un importante evento: il gran raduno annuale di fate, maghi, streghe, gnomi ed elfi, ma… Babbo Natale (che del raduno è il presidente) è molto ammalato. Riuscirà a guarire prima del raduno?

Sabato 22 dicembre

ore 11.00 e 12.30 - Circus Cabaret

MR BIG! – Circus cabaret

Domenica 23 dicembre

ore 10.00

Caccia al tesoro - realtà aumentata

ore 11.00 e ore 18.00

Narrabot 2.0 - Granteatrino Casa di Pulcinella

Un narratore, una valigia, una storia. Sembrerebbero i giusti presupposti per una normale narrazione ma...se il narratore in realtà fosse un dispositivo di ultima generazione? “Narrabot 2.0” cattura l’attenzione dei piccoli spettatori con riferimenti attuali pur rimanendo ancorato alle antiche fiabe popolari italiane.

Ore 11.30

Quattro x Quattro - NataleBariSuona

Spazio all’energia dei fiati di questa grande street band lungo le vie dello shopping del centro cittadino.

ore 18.30

Cravattina - Bolle di sapone giganti

Un cappellaio matto travestito da Cravattina… o viceversa, ancora non si sa, condurrà grandi e piccini in un sogno incantato dove ritroverete i vostri personaggi preferiti. Un insolito Pinocchio, con un semplice tocco di magia, si trasforma non solo in un bambino ma anche in uno stupito e abile giocoliere! Una storia d’amore con un insolito partner farà sognare e divertire Cravattina e il suo pubblico con una grande fantasia di bolle.

Lunedì 24 dicembre

ore 11.00 e 12.30

Live Gravity - Giocoleria

ore 12.00

Justx - NataleBariSuona

Tributo alla musica dance/house anni 90/2000. I Justx nascono nel marzo 2012 e con loro nasce una rivoluzione. La rivoluzione delle sonorità House, per la prima volta realizzate interamente dal vivo, si rivela un successo, uno stile musicale ben definito che vede tra gli artisti rivisitati e propostiBob Sinclair, David Guetta, Moloko, Antony Romeno, Spiller e Jamie Lewis.

Torna anche quest’anno “Scappati di casa”, l’evento dedicato a tuti i baresi che vivono altrove e che tornano in città per le feste di Natale. Il tradizionale raduno si terrà al Riva Club in via Fiume.

Giovedì 27 dicembre

ore 11.00 e 18.00

Il principe e il povero - Granteatrino Casa di Pulcinella

Liberamente tratto dal grande classico della letteratura di Mark Twain, il Principe Edoardo e il povero Tom si incontrano e, stanchi della loro vita e molto simili nell’aspetto fisico, si scambiano i “ruoli”. Di qui tutta una serie di avventure da cui, alla fine, usciranno migliorati e sapranno rivelare la loro vera natura. Un allestimento giocoso in cui un narratore/attore interagirà con gli spettatori per coinvolgerli nelle vicende e per dialogare con i burattini protagonisti della storia.

Venerdì 28 dicembre

ore 11.00 e 18.00

Pulcinella - Granteatrino Casa di Pulcinella

È Pulcinella il protagonista dello spettacolo, che riesce a coinvolgere grandi e piccini in un rapporto diretto e creativo. In questo caso Pulcinella, la maschera più celebre e più famelica del mondo, è alle prese con i suoi eterni avversari. Così in una strada che è anche piazza il nostro eroe incontra prima un cane, poi un prepotente. E così via: uno scheletro, un giudice, un cappuccino e un boia.

ore 18.30 e 19.30

Dely De Marzo - fire show

Performance dai toni in stile “circo nero” e dalle musiche dark cabaret e folk. Spettacolo di fuoco grottesco e intrigante che gioca sull’interazione diretta con il pubblico. Un connubio tra la classica figura paradossale e bizzarra in stile felliniana e la più rappresentativa e seriosa arte della focolerie internazionale, esibizione unica nel suo stile, con diverse evoluzioni di controllo e manipolazione dell’elemento, passando da fontane di fuoco, pioggia di gocce infuocate, scintille strabilianti ai più classici numeri di mangia fuoco e sputa fuoco.

Sabato 29 dicembre

ore 18.00

Inaugurazione della Casa della Befana

Dal 29 al 5 gennaio, all’interno del Villaggio, ci sarà una figurante della Befana, dai tratti dolci e simpatici. Il giorno dell’inaugurazione la Befana darà un dolce dono a tutti i bimbi che andranno a trovarla, mentre nei restanti giorni accoglierà i bambini che le consegneranno la letterina e farà foto con loro.

ore 18.00

The Joyful Chorus - NataleBariSuona

Domenica 30 dicembre

ore 10.00

Caccia al tesoro - realtà aumentata

ore 11.00 e ore 18.00

Hansel & Gretel - Granteatrino casa di Pulcinella

La Compagnia Granteatrino porta in scena una delle più celebri favole dei fratelli Grimm e lo fa con il suo caratteristico stile, coniugando la classica storia con l’allegria dei burattini in baracca e l’inconfondibile segno dell’illustratrice Nicoletta Costa.

ore 19

Mustacchi Bross - NataleBariSuona

La street band nasce da un’idea dei fratelli Mario e Francesco Caramia, musicisti figli d’arte, con esperienze musicali in diversi ambiti. Creare una piccola marching band in grado di suonare standard jazz, swing e dixieland, senza trascurare classici della musica italiana, rivisitati e adattati a un combo che prevede ottoni, banjo e percussioni. Il risultato è un divertente mix di generi, in cui la voce “filtrata” dal megafono e gli interventi corali di tutti i musicisti rendono lo show assolutamente godibile. Per le vie dello shopping.

Lunedì 31 dicembre

ore 11.00 e 12.30

Live Gravity - Giocoleria

Martedì 1 gennaio

ore 18.00 e 19.30

Dely De Marzo - Fire show

Venerdì 4 gennaio

ore 11.00 e 18.00

Cenerentola - Granteatrino casa di Pulcinella

Ecco la celebre fiaba della povera figliastra Cenerentola che, vessata dalle perfide sorellastre, riesce alfine a coronare il suo sogno d’amore sposando un ricco principe. Alla celebre fiaba si affiancano il genio di Rossini e delle sue musiche trascinanti, emozionanti, attualissime e le coinvolgenti “teste di legno” della compagnia.

Sabato 5 gennaio

ore 11.00 e 18.00

Il Principe e il povero - Granteatrino casa di Pulcinella

ore 19.30 NataleBariSuona

Other Whise

Trio musicale formato da voce, piano e musicista polistrumentista. Un repertorio elegante, sobrio, raffinato che spazia dai grandi standard del jazz e della bossanova alla musica pop italiana ed internazionale. Alla voce Anna de Gennaro, al pianoforte Angelita Putignani e al violino e basso Nicola De Vito.

Domenica 6 gennaio

ore 10.00

Caccia al tesoro - realtà aumentata

ore 18.00 e 19.30

Mr Big! - Circus Cabaret

ore 20.00

Saluti alla Befana e Chiusura del Villaggio

Nella città vecchia, invece, in via Venezia e in piazza Mercantile, sono stati allestiti i mercatini natalizi che offrono oggetti d’artigianato e cibi della tradizione locale.

Nei pressi del cavallo di Ceroli, in corso Vittorio Emanuele, fino al 30 dicembre, la Casa del Welfare di Bari Social Christmas ospita laboratori, performance, feste e attività di animazione, ispirandosi ai valori di partecipazione, accoglienza e inclusione sociale, tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle ore 17 alle 20, secondo il programma disponibile qui.