Sabato 21 ore 17.00 appuntamento con l'itinerario "Bari Nicolaiana": ''Scopriremo i tesori della cittadella di San Nicola, esploreremo lo splendido museo Nicolaiano (riallestito e gestito dalla Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus) che conserva parte del tesoro di San Nicola, entreremo nella chiesa medievale di San Gregorio per ammirarne gli ultimi restauri ed infine entreremo nella meravigliosa basilica di San Nicola simbolo della nostra Bari. Ad accompagnarci in questo percorso un intermezzo teatrale preparato e realizzato da Pasquale D'Attoma Regista Teatrale''

Costo: 15 euro (comprensivo di ingresso museo)

Punto d'incontro: Largo Papa Urbano II c/o museo nicolaiano



Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o mandando un whatsapp al 3403394708 indicando un cognome, il numero di partecipanti e un contatto telefonico.