L'infopoint turistico di Bari, in collaborazione con la Fondazione SAT e PugliArte, nell'ambito del programma ABBRACCI, è lieta di invitarvi alla alla scoperta di luoghi, storie, profumi e sapori della nostra splendida città vecchia.



Domenica 30 dicembre alle ore 16.00

BARI SOTTOSOPRA

a cura di PugliArte



-Partenza dall'Infopoint in Piazza del Ferrarese 29

-Visita al Succorpo della Cattedrale e al mosaico di Timoteo

-Visita alla chiesa bizantina sotto Palazzo Simi

-Chiesa di S. Maria del Buonconsiglio



COSTO:

- € 10 a persona per gli adulti

- € 3 euro per i bambini fino a 13 anni



Per partecipare è NECESSARIO PRENOTARSI (entro e non oltre) il 29 DICEMBRE, telefonando al numero ☏ 080 524 22 44 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il 24 dicembre dalle 9 alle 17 e il 25 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.30) o inviando una mail al nostro indirizzo ✎infopointuristicobari@gmail.com con nome, cognome, numero di partecipanti e numero di telefono per eventuali comunicazioni.



La visita guidata partirà solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti adulti.