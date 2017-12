Befanone in festa - Spettacoli, enogastronomia e volo della Befana

Il 5 e 6 gennaio 2018 non puoi mancare alla terza edizione del "Befanone in Festa" a cura di Ass. Castellana Conviene con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e la collaborazione di tante associazioni castellanesi.



Programma del 5 Gennaio in Largo San Leone Magno



Dalle ore 18.30 in Largo Sant'Onofrio - Presepe vivente, antichi mestieri e arrivo dei Re Magi a cura dell'ass. Giovani Castellanesi e Confartigianato UPSA Castellana Grotte



ore 19.00 - Parata Majorettes "Castellana Conviene", in collaborazione con Passito Bailante e la banda cittadina diretta dal M° Vito D'Elia



ore 19.30 - Presentazione di Giochi delle Contrade



ore 20.00 - "Regalo a sorpresa di Natale", Spettacolo inedito di Raffaele Ramirra con i bambini dell'Oratorio ANSPI Santa Rosa



ore 20.00 in Largo Bari - "Pallonciccio Music Show" - Comicità e giocoleria con Francesco Giannone



ore 20.30 - "Gran volo della Befana" a cura del Gruppo Puglia Grotte

a seguire - "Braccio di ferro" con i Giochi delle Contrade



ore 21.00 - "Live Gravity" - Spettacolo di equilibrismo e giocoleria di Michele Diana



ore 22.00 - Replica del "Gran volo della Befana" a cura del Gruppo Puglia Grotte



ore 22.00 - Replica spettacolo circense





Programma del 6 Gennaio in Largo San Leone Magno



In Largo Sant'Onofrio Zampognari itineranti fra i presepi d'arte



ore 20.00 - "Gran volo della Befana" a cura del Gruppo Puglia Grotte



ore 20.00 - Premiazione del concorso "Presepiamo" a cura delle ass. Giovani Castellanesi e Castellana Conviene



ore 20.00 in Largo Bari - "Pallonciccio Music Show" - Comicità e giocoleria con Francesco Giannone



ore 21.00 - "Sega dei contradaioli" con i GIochi delle Contrade



ore 21.30 - "C'é pista per te" - Opopò Clown di Antonella Vittore

a seguire - "Gran volo della Befana" a cura del Gruppo Puglia Grotte



ore 22.30 - Replica spettacolo circense



ore 23.30 - Estrazione Lotteria Befanone