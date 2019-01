Visita guidata a Bari Vecchia in compagnia degli animali domestici per la Festa di Sant'Antonio Abate

Giovedi 17 gennaio festa di Sant'ANTONIO ABATE (SAN 'ANDE'), il circolo Acli Dalfino organizza una visita guidata in compagnia degli animali domestici (cani, gatti, canarini, pappagallini e altri animali). Tutti insieme si andrà alla benedizione presso la chiesa di SANT'ANNA.

Programma: raduno in piazza Cattedrale alle 18.15, partenza ore 18,30 ognuno con il proprio animale domestico. Un campanello suonerà durante l'itinerario per ricordare il mitico miracolo in cui sant' ANTONIO ABATE, durante un incendio verificatosi nella foresta, suonando il campanello salvò dalla morte certa tutti gli animali.

Lungo il percorso in Piazza Mercantile sara' spiegata la storia; alle 19.30 presso la Chiesa di Sant'Anna avverrà la benedizione degli animali.

Con questa festa si apre ufficialmente il Carnevale e come da tradizione si si mangia il buonissimo Calzone di Cipolla ("U CALZONE de CEPODDE")

PER INFORMAZIONI ACLI DALFINO TEL 0805210355