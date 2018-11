Benji e Fede incontrano i fan alla Feltrinelli di Bari

BENJI e FEDE incontrano i fan e firmano le copie del loro nuovo album. "Universale” è il primo dei quattro inediti che compongono “Siamo solo Noise Limited Edition”, l’ album che verrà pubblicato il 2 novembre e arricchito anche da una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina o di Auchan Casamassima e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

SABATO 10 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 14:00