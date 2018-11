Al Galleria 'Bernini', il film che omaggia il grande scultore italiano attraverso la potenza delle immagini

Lunedì 12 e martedì 13 novembre (16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.45), al Multicinema Galleria di Bari (infotel: 080.521.45.63) si proietta«Bernini», film evento che ripercorre la storia e l'opera di Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), il massimo protagonista della cultura figurativa barocca. Il film, con la regia di Francesco Invernizzi, propone la selezione di oltre 60 capolavori dai più prestigiosi musei del mondo, in mostra nella cornice incantata di Villa Borghese: è stata definita dagli esperti d’arte il ritorno a casa di Bernini. Sono trascorsi cinque secoli dalla nascita dei gruppi scultorei di questo artista. Le immagini, nella più alta definizione oggi disponibile e con angolazioni mai ammirate in precedenza se non dallo stesso Gian Lorenzo Bernini, sono accompagnate dal commento degli ideatori e dei protagonisti della mostra.