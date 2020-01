Big Horse: wild’n’primitive rockabilly one man band al Joy's Pub di Bari

Venerdì 24 Gennaio, alle ore 22.00, il Joy's Pub presenta Big Horse, wild’n’primitive rockabilly one man band, direttamente dal Belgio.



“Non c'è party come quello di Big Horse!”



È questa la reazione di chi almeno una volta ha assistito ad un suo concerto.

Le performance live di Big Horse sono talmente contagiose che è inevitabile ballare fino allo sfinimento. Torna in Italia per un nuovo tour.



Con il Joy's World Tour Music, il mondo musicale passa dal Joy’s Pub



Dodici appuntamenti per questa prima parte di una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze.