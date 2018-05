Torna Bimbimbici, 19^ edizione della pedalata in famiglia

Si terrà domenica 13 maggio a Bari BIMBIMBICI, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Amici della Bicicletta, per incentivare tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.

A Bari BIMBIMBICI si terrà il 13 maggio con partenza di 6 diversi bicibus dai seguenti capolinea:

ore 9,00 Prato La Gemma – Carbonara

ore 9,00 Opera Don Guanella - G. Petroni

ore 9,00 Sede Polizia Locale - Iapigia

ore 8,45 Metro Tesoro – S. Paolo

ore 8,45 Villaggio del Lavoratore – Stanic

ore 8,45 Piazza Torre – Torre a Mare

e arrivo al parco cittadino di Punta Perotti, dove ci attendono un meritato riposo, acqua a volontà, gadget ed animazione. Quindi tutti in sella per il rientro. Tutti i bicibus saranno seguiti e assistiti, oltre che dai nostri soci, anche dalla Polizia Locale e dagli amici delle associazioni IX Maggio, LeZZanzare, Scuola di ciclismo Ballerini, Maximabike a cui va il nostro ringraziamento.

Quest’anno, in linea con lo slogan La nuova fiaba della bicicletta, per festeggiare il 19° compleanno abbiamo scelto come tema cittadino “La bicicletta è per tutti”, prosegundo così nel nostro intento di coinvolgere tutta la città non solo come territorio ma soprattutto come cittadinanza dando la stessa opportunità anche ai meno fortunati. Niente più della bicicletta favorisce la socializzazione dei bambini, che abbiamo voluto chiamare ad essere testinonial di se stessi.

Alla manifestazione, organizzata dall’associazione Fiab Bari Ruotalibera, sarà affiancato un Concorso cittadino di disegno, rivolto ai ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, finalizzato a evidenziare i vantaggi che, a tutti i livelli, l'uso della bicicletta comporta.

Il Concorso, la cui premiazione avverrà presso la sede della Polizia Municipale, non comporta alcun onere né per i ragazzi né per le scuole ed è stato pubblicizzato attraverso la stampa di un notiziario in 30.000 copie distribuito capillarmente in tutte le scuole pubbliche cittadine, escluse le superiori di 2° grado, l'affissione di manifesti promozionali nelle stesse e nei negozi. La partecipazione è completamente gratuita.

I disegni, che potranno rappresentare liberamente i personaggi dei Supereroi su fogli formato A4, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27 maggio, previo appuntamento telefonico (338.3118834), presso la sede dell'associazione in Via De Nittis 42. Sul retro dovranno essere riportati i dati dell’alunno/a, della scuola e di un insegnante referente, un numero di telefono e un indirizzo e-mail attivo.

La premiazione dei vincitori del Concorso cittadino avverrà giovedì 7 Giugno alle ore 10 presso la sede della Polizia Municipale in via Aquilino 1



La partecipazione è gratuita, ma chi lo volesse potrà acquistare un kit-evento a soli € 5.



Contestualmente a Bimbimbici parte anche la terza edizione di "Biciclet-ti-amo" Concorso di Fotografia con scadenza al 2 settembre e premiazione durante la Settimana Europea Mobilità Sostenibile.



Per informazioni su BIMBIMBICI di Bari cell. 338.3118834

www.fiabbari.it , www.facebook.com/RuotaliberaBari , info@fiabbari.it