Ad Alberobello la 19ma edizione di 'Birra fra i Trulli'

Tutto pronto ad Alberobello per «Birra fra i trulli» che si terrà da sabato 17 agosto a domenica 25 ad Alberobello. Tante le novità per la 19ma edizione, prima fra tutte il cambio della location. L’evento infatti si terrà in viale Einaudi. La manifestazione, organizzata dall’associazione Pro Loco, rientra nel calendario «Trulli Viventi – Summer 2019», il calendario di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi in partnership con Engie.

Il programma.

Sabato 17 agosto a dare il via all’evento ci penseranno, a suon di musica locale, i giovanissimi talenti alberobellesi, folk band Segni; a seguire Veronica di Radionorba animerà la serata a ritmo di musica con Max Pesce e Ciccio Marinelli.

Domenica 18 appuntamento con il più divertente trio comico di Made in Sud, celebre programma televisivo della Rai: I Ditelo Voi! E nel pre-serata ci sarà modo di «pizzicare» con i ritornelli del gruppo Folkoristico Città dei Trulli. La settimana successiva si aprirà con i Terraross, immancabili in questa manifestazione, che si esibiranno lunedì 19 agosto.

A seguire martedì 20 music show anni 80 con i Vega 80. Per mercoledì 21 una serata con un ospite davvero eccezionale: direttamente dalle reti Mediaset il vincitore di Italian’s Got Talent: Antonio Sorgentone.

Giovedì 22 serata a ritmo rock: per gli amanti del buon Vasco Rossi ci saranno i Komandanti con la special Guest - official sax di Vasco - Andrea Cucchia. Assoluta novità nel palinsesto la Municipale Balcanica che si esibirà venerdì 23 agosto.

Ultimo weekend scoppiettante: sabato 24 con Sopravvissuti e sopravviventi - Official Ligabue Cover Band e domenica 25 Col Fischio o Senza. E per i più piccolini, lunedì 19 e venerdì 23 agosto appuntamento con i divertentissimi Bartolomeo & Cioppina dalle 19.30. Come consueto, non mancherà la III edizione di «Aspettando il memorial Vito Palmisano». Giovedì 22 agosto ci sarà la consueta ciclo passeggiata gratuita con partenza alle ore 18.00 da Largo Martellotta ad Alberobello (evento in collaborazione con Spes e Eracle).

Aggiornamenti in tempo reale - Facebook e Instagram - Birra fra i Trulli www.birrafraitrulli.it