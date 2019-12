Domenica 22 ore 18.00 appuntamento con “BUON NATALE A PALAZZO FIZZAROTTI CON APERITIVO SERALE”. Una speciale occasione per augurarsi un sereno Natale in una cornice meravigliosa

Costo: 18 euro



Salone del Camino

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono. L’EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO MASSIMO 24H PRIMA DALL’INIZIO DELL’EVENTO.