Torna a Bari "Ca.Co.Fest", mostre, proiezioni, workshop e feste, dedicate al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione

Dal 18 al 22 aprile Bari sarà invasa da straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, dedicate al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, ma sarà anche spazio privilegiato per l’editoria indipendente contemporanea.

Il CacoFest vive a Bari ma parla in tutta Europa, poiché ha creato una rete all'insegna dell'illustrazione libera che comprende il CRACK di Roma, il GUTTER di Barcellona, il TENDERETE di Valenzia, il NOVO DOBA di Belgrado, il RATATA' di Macerata, l'Underground Eccetera di Napoli, L'AFA di Milano, Il BORDA FESTIVAL di Lucca e tanti altri.



Anche quest'anno il programma prevede un prefestival di 3 giorni sparso nei locali più attivi del capoluogo pugliese, una sorta di apripista per il più classico festival lungo due giorni (21-22 aprile) che si svolgerà all'interno dell'Ex Caserma Liberata. Alle mostre di artisti internazionali come Dunja Jankovic, Cani e Porci, Boris Hoppek Laura Nomisake e Jime Ghirlandi, si accompagnerà musica visionaria, proiezioni a cura del collettivo 2LP, workshop per novizi ed esperti nonché l'ormai classica Comic Battle, che in passato ha lanciato la carriera di artisti di successo come Valentina Lorizzo e Elías Taño.

Il progetto grafico del manifesto di quest'anno è stato realizzato da Lilas Mala.



PROGRAMMA



CACODIFFUSO

18 Aprile – 19.00 – mostra personale di Lilas Mala presso GramignArci, via Adige 34

19 Aprile – 22.00 – mostra personale di Alkbazz Garagel con live del cucciolo canadese City Dragons presso NOISE, viale Salandra 8/a

20 Aprile – 20.00 – mostra personale del NOVO DOBA FESTIVAL, Backjump street shop, via Pisanelli 25. A seguire un Free Walking Tour Bari per tutte e tutti lungo le strade poco battute della città.



CACOFEST

21 APRILE, EX CASERMA

apertura ore 16.00



SALA CONCERTI

21:00 THREECOLOGY

22:00 Trrmà

23:00 Puppe'n Mucke

00.00 DJ SET MISS VERGNUGEN



SALA AL SOTTOSCALA

a cura di Fuori orario E DENTE di SEGA // recording studio - diy custom lab//

19:30 CABINE VOLCAN live

20:30 MARIANE MOULA live

22.30 EKO live



TEATRO MIMì MILANO

proiezioni a cura del collettivo 2LP

Ore 21:00 - The Breadwinner regia di Nora Twoney, Canada/Lussemburgo/Irlanda, 2017, 94 min

Ore 23:00 – Belladonna of Sadness regia di Eiichi Yamamoto, Giappone, 1973, 86 min sonorizzato dal vivo da Marco Malasomma

Ore 00:30 – Omaggio a Ladislas Starevich', proiezione di cortometraggi scelti del regista



SALA ESPOSIZIONI

19:00 presentazioni mostre con Cani e Porci, Dunja Jankovic, Boris Hoppek, Laura Nomisake, Jime Ghirlandi

a seguire all night long Giochi Penosi



22 APRILE, EX-CASERMA

apertura ore 11.00



SALA CONCERTI

17:00 sangue

18:00 chivàla

19:00 TOUGSBOZUKA

20:00 Djeco

21:00 DELMORE FX

22.00 JEALOUSY PARTY



SALA AL SOTTOSCALA

a cura di Fuori orario e DENTE di SEGA // recording studio - diy custom lab

17:30 Velenoiser live

18.30 Tiziana Salvati live

19:30 Señor Depressivo live



TEATRO MIMì MILANO

proiezioni a cura del collettivo 2LP

Ore 18:00 – Kubo e la spada magica regia di Travis Knight, Usa, 2016, 101min

Ore 20:00 - Omaggio a Ladislas Starevich': Le Roman de Renard, Francia, 1937, 65 min

Ore 21 :15 – When the wind blows regia di Jimmy Murakami, Uk, 1985, 80 min

Ore 22 :35 - Peur(s) du noir - Paure del buio regia di Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre Di Sciullo, Lorenzo Mattotti e Richard McGuire, Francia, 2007, 85 min



SALA ESPOSIZIONI

16:00 Comic Battle

18: 00 presentazione 451 Press

18.30 presentazione Libri Somari

a seguire al night long Giochi Penosi



l'ex Caserma liberata è un posto libero dal pregiudizio dal sessisimo e dal razzismo