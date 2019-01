La Felicità, il tema del primo incontro de 'I Caffè Filosofici' nella Biblioteca di quartiere “Don Bosco”

Mercoledì 9 gennaio alle ore 19.00, presso la Biblioteca di quartiere “Don Bosco”, avrà inizio la Iª edizione de I Caffè Filosofici, curata dalla prof.ssa Rosa Colonna e dal dott. Nicolas Masciopinto, che ha come tema centrale la “felicità”. Nel corso degli incontri sarà preso in esame un aspetto particolare dell’argomento, presentando ogni volta due diverse concezioni filosofiche. I partecipanti saranno chiamati ad esprimere il loro parere, argomentando le proprie tesi.

Non è richiesta alcuna preparazione di base, ma solo una buona attitudine al dialogo e al confronto. I Caffè, infatti, intendono avvicinare un pubblico estraneo alla filosofia, dimostrando che non si tratta di una disciplina astratta e accessibile a pochi iniziati. Al contrario, essa è necessaria per stimolare la riflessione e il dialogo con gli altri, per poterli tradurre in azioni concrete nella vita di tutti i giorni, persino in contesti difficili come il quartiere “Libertà”.

Al primo incontro introduttivo del 9 gennaio seguiranno altri appuntamenti tematici, alle ore 19.00, il 6 febbraio (Amore e Felicità), il 6 marzo (Libertà e Felicità), il 3 aprile (Carnalità e Felicità) e il 15 maggio (Verità e Felicità. Per un’esistenza autentica).