Calice in regalo: il mercoledì è rosa

Il mercoledì un calice di vino è offerto DAVVERO a tutte le donne.

- calice di vino offerto

- primo primo flûte di Rosè o Prosecco Mionetto a solo 1 euro!

Essere donna merita qualche ricompensa, che sia con un rosato di Negramaro o con un più strutturato vino rosso, abbiamo creato un'occasione d'incontro per VERE donne accomunate da una comune voglia di serenità e poca sobrietà. Gusta anche il nostro Primitivo servito fresco o lo Chardonnay leggermente fruttato.

Dalle ore 17 a tarda sera, in accompagnamento al nostro aperitivo o a cena con le portate del nostro premiato menù alla carta.

In sottofondo le più belle canzoni anni '80-'90-';00, disponibili anche tavoli nella corte esterna.

Prenota allo 0808806355