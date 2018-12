Concerto di Natale nel CampusX Bari

CampusX Bari, il primo student resort italiano che ridefinisce l’esperienza abitativa dello studente universitario ispirandosi a modelli di accomodation internazionali, accoglierà i suoi studenti, insieme a parenti e amici, per uno splendido concerto di Natale, che si terrà il 18 dicembre alle 17.30 presso la propria sede.

A conclusione di un anno ricco di iniziative culturali e sociali, si esibirà in "Christmas in Jazz" l'ensemble di musica d'insieme del Conservatorio N.Piccinni di Bari, sotto la direzione del Maestro Roberto Ottaviano. Un'avvincente ed emozionante viaggio musicale attraverso i grandi classici del Natale, da "Jingle Bells" a "Let It Snow" e "White Christmas", rivisitati in chiave jazzistica. Dopo il concerto verrà inoltre offerto un brindisi per augurare a tutti i partecipanti buone feste e celebrare insieme l'inizio delle festività natalizie attraverso il linguaggio emozionale ed universale della musica.