E' tempo di “Cantine Aperte in Vendemmia”, la festa del vino delle cantine del Movimento Turismo del Vino

Fervono i preparativi per “Cantine Aperte in Vendemmia”, la festa del vino delle cantine del Movimento Turismo del Vino. Un'occasione da non perdere per dare piacevolmente il benvenuto all'autunno visitando le aziende partecipanti, incontrando i produttori, degustando i vini di produzione. L'appuntamento è per domenica 22 settembre, unica data in Puglia.



Ad aprire nella zona di Castel del Monte, Mirvita Opificium ArteVino Tor de' Falchi a Minervino Murge (Bt), Rivera e Conte Spagnoletti Zeuli ad Andria, Torrevento a Corato, Mazzone a Ruvo di Puglia (Ba). Nell'area della Magna Grecia: a Manduria Produttori Vini Manduria, a Torricella Trullo di Pezza. In Salento aperte Cantina San Donaci a San Donaci, Cantine Due Palme a Cellino San Marco (Br) e Leone de Castris a Salice Salentino. L’evento, che quest'anno festeggia la sua ventunesima edizione, è ideato e organizzato dal Movimento Turismo del Vino, ed è realizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.



In Puglia, la manifestazione diventa l’occasione non solo per osservare da vicino l’intenso lavoro della vendemmia, ma anche per visitare le belle strutture delle cantine e scoprire la gamma dei vini che producono. Acquistando in una qualsiasi delle aziende aderenti all’iniziativa il calice con tasca portabicchiere di Cantine Aperte in Vendemmia, al costo di 5 €, i visitatori riceveranno una degustazione di benvenuto in tutte le cantine partecipanti. In più, in omaggio con kit degustazione anche il salvagoccia offerto dai Supermercati Dok e Famila, nell’ambito del progetto “Goccia a Goccia”, che accompagna le iniziative di MTVPuglia in questo 2019.



E per rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento, in alcune aziende ci sarà la possibilità di assistere alla vendemmia o di partecipare ad alcune delle attività organizzate dalle cantine, come mostre d'arte, spettacoli di musica e danza popolare. Una giornata di festa e cultura del territorio da trascorrere in compagnia della famiglia o degli amici.



Ognuno può organizzare al meglio il proprio programma della giornata, con gli strumenti online messi a disposizione da MTV Puglia. Per scegliere dove andare e cosa degustare, sul sito www.mtvpuglia.it e sugli account social (Facebook, Twitter e Instagram) del Movimento sono disponibili l’elenco delle cantine partecipanti e tutti gli ultimi aggiornamenti sui programmi delle aziende.

E con la mappa di Cantine Aperte in Vendemmia in Puglia su Google Maps (http://tiny.cc/ MapCantineAperteVendemmia) tracciare il proprio itinerario è ancora più facile: selezionando la singola cantina compariranno orari di apertura, programma delle attività, oltre alle coordinate esatte per raggiungere l'azienda senza sbagliare strada. Basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps.



Cantine Aperte in Vendemmia è inserito in una più ampia programmazione progettuale dal titolo “Puglia: cultura del vino scoperta di un territorio” presentata dal Consorzio Movimento Turismo del vino Puglia a valere sul fondo di sviluppo e coesione - FSC -2014-2020 “Patto per la Puglia”, avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti le attività culturali, promosso dall’Assessorato all’Industria turistica e culturale.



A supporto della ventunesima edizione anche Casillo, Supermercati Dok e Famila, Agricola del Sole.

PROGRAMMA IN CANTINA



MURGE

Mirvita Opificium ArteVino Tor De' Falchi- Minervino Murge

Contrada San Girolamo Monte Lettieri sn

Tel. +39 334 5631352

GPS: 41.124778, 16.017361

www.tordefalchi.com

Orario: 10.00 - 21.00

Programma: Dalle ore 10 alle 21: Visita in cantina (Opificium ArteVino) e ai vigneti ogni 45 minuti. Degustazione gratuita dei vini di produzione. Mini corsi di degustazione con fondamenti e metodologie di approccio basilare all’analisi sensoriale in tre sessioni giornaliere*.

Mostra in bottaia delle opere realizzate in occasione del concorso "EtiKettovic" realizzato in collaborazione con la Galleria d'Arte Moderna di Bergamo.

Dalle ore 13 alle 15: Light lunch in cantina con degustazione di prodotti tipici dell'Alta Murgia in abbinamento ai vini di produzione (a pagamento - costo 18 Euro)*.

*(è richiesta la prenotazione anticipata a info@tordefalchi.com)

Cantine Rivera - Andria

S.P. 231 km 60+500

Tel. +39.0883 569510

GPS: 41.197032, 16.121486

www.rivera.it

Orario: 10.00 - 18.00

Programma: Ingresso libero, visite guidate in cantina , degustazione gratuita dei vini di produzione. Su prenotazione visita ai vigneti. Area riservata alla degustazione e vendita di prodotti tipici.

Conte Spagnoletti Zeuli Az. Agr. - Andria

Contrada Zagaria S.C. 59

Tel. +39.0883 569511

GPS: 41.231956, 16.202703

www.contespagnolettizeuli.it

Orario: 10.00 - 18.00

Programma: Visita guidata in cantina e ai vigneti. Degustazione gratuita dei vini di produzione abbinati a prodotti tipici locali preparati al momento. La giornata sarà allietata dalla musica della Popolar Band

Dalle ore 10 alle 11.30 lezione gratuita di Hatha Yoga in cantina a cura Puglia Taste & Culture e il Centro Yoga L'Onda del Respiro

Torrevento - Corato (Ba)

S.P. 234 - km 10+600

Tel. +39.080 8980923

GPS: 41.104264, 16.420735

www.torrevento.it

Orario: 10.00 - 13.30 | 15.00 - 18.00

Programma: Visita della cantina e dei vigneti. Degustazione dei vini di produzione abbinati a prodotti tipici del territorio e musica dal vivo. Durante la giornata, mini corsi di degustazione guidati da un sommelier dedicati al Nero di Troia. Mostra di carri e carrozze d'epoca. Giochi gonfiabili per bambini

Azienda agricola Mazzone - Ruvo di Puglia

Strada Provinciale 22 Ruvo-Palombaio 460 a

Tel. +39.340 0683993

GPS: 41.105553, 16.499867

www.aziendamazzone.it

Orario: 10.00 - 18.00

Programma:

Visite guidate in cantina e ai vigneti. Degustazione gratuita dei vini di produzione. Ore 10,30, raccolte delle uve e Vendemmia dei Piccoli. Degustazione cibo - vino a pagamento.



MAGNA GRECIA

Produttori di Manduria - Manduria (Ta)

Via Fabio Massimo, 19

Tel. +39.099.9735332

rec@cpvini.com - info@museodelprimitivo.it

GPS: 40.4061111, 17.6359167

www.produttoridimanduria.it

ORARIO: 10.00 - 18.00

PROGRAMMA: Visita della cantina e al Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Degustazione dei vini di produzione.

In occasione della mostra diffusa in Puglia “ANDY WARHOL: L’alchimista degli anni Sessanta”, la cantina esporrà 2 opere del padre della PopArt.

Minicorsi e laboratori di degustazione. Dalle ore 13 alle 15, mini menù della tradizione (Cranu Stampatu + orecchiette al sugo con polpette + formaggio + dolcetti in pasta di mandorla) abbinato a 3 etichette Dop di produzione. (Su prenotazione - 18 Euro a persona)

Trullo Di Pezza Vini - Torricella (Ta)

Contrada Trullo di Pezza

S.P. Torricella - Lizzano

Tel. +39.099 9872011

GPS: 40.370263, 17.478911

www.masseriatrullodipezza.it

ORARIO: 10.00 - 18.00

PROGRAMMA: Visita guidata in cantina e degustazione gratuita dei vini di produzione. Dalle ore 13 alle ore 15, degustazione di prodotti tipici con 3 vini in abbinamento (€ 15 a persona su prenotazione)



SALENTO

Cantina San Donaci - San Donaci (Br)

Via Mesagne, 62

Tel. +39.0831 681085

GPS: 40.4536599,17.9170865

www.cantinasandonaci.eu

ORARIO: 10.00 - 21.00

PROGRAMMA: Visita guidata in cantina e degustazione gratuita dei vini di produzione.

Cantine Due Palme - Cellino San Marco (Br)

Via San Pietro, 144

Tel. +39.0831 617909

GPS: 40.477078, 17.963226

www.cantineduepalme.it

ORARIO: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 18.00

PROGRAMMA: Visita guidata in cantina e degustazione gratuita dei vini di produzione. Dalle ore 13 alle ore 15 degustazione di tre etichette di produzione abbinate a prodotti tipici (su prenotazione - Costo euro 10,00).

Dalle 10.30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30 - animazione, spettacolo e laboratori creativi per bambini e famiglie con il "Teatrino dedicato alla storia della Volpe e l'Uva" e Approccio all'uso del tamburello salentino.

Leone de Castris - Salice Salentino (Le)

Via Senatore De Castris, 26

Tel. +39.0832 731112

GPS: 40.382466, 17.965831

www.leonedecastris.com

ORARIO: 11.00 - 19.00

PROGRAMMA: Visita della cantina e del Museo del vino “Piero e Salvatore Leone de Castris”, degustazione dei vini di produzione.

Alle ore 17.00 presentazione del libro ' In maglia rosa' di Giuseppe Castelluzzo. La partecipazione è gratuita e per gli ospiti che assisteranno alla presentazione ci sarà una degustazione speciale di Five Roses Metodo Classico 2016.Per info e prenotazioni: 0832731112 o serena.guida@leonedecastris. com

Per chi volesse fermarsi a pranzo al Ristorante Milo, adiacente alla cantina, è stato preparato un invitante pacchetto ad hoc che comprende un pranzo tipico a buffet con menu fisso a 25 euro (bevande escluse).

Per informazioni e prenotazioni 0832-733946 info@villadonnalisa.com

Dalle 12.30 alle 19.30 sarà anche possibile optare per un pranzo leggero al Five Roses Club 1943 wine bar, situato di fronte alla cantina, che vi offre un ricco menu à la carte.

Per informazioni e prenotazioni Tel. 349 8253132 oppure 340 5768527 fiveroseswinebar@ leonedecastris.com

Per chi desiderasse acquistare Il Bottegone Leone De Castris di Ianne Anna, l'enoteca adiacente alla cantina, sarà aperto per tutta la giornata del 22 settembre.