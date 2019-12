Capodanno venti20 new year's celebration all'Hotel Excelsior

Dove festeggiare l'arrivo del 2020? Senza dubbio all'Hotel EXCELSIOR in centro a Bari.

Dalla cena per una bellissima festa tutti insieme.

TRE formule per farvi vivere il capodanno nel miglior modo possibile:



CENA SPETTACOLO e ballo

BUFFET con posti a sedere ASSEGNATI e ballo

SOLO BALLO con possibilità di prenotare privé



A tenere banco durante la serata, una fantastica live band per la cena spettacolo e i dj set di:

CICCIO DB Gaetano GALA Tonio BONERBA Fabio LISCO

In voce DIONY



Curiosi? Info costi e prenotazioni 3713026544



Venti20 - New Year's Celebration c/o Hotel Excelsior

via Giulio Petroni, 15

BARI - 3713026544