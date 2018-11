Il Career Day Brain at Work Bari Edition è l'’evento che mette in contatto studenti, laureati e imprese. Giunto alla sua XXIII edizione il Career Day si svolgerà il 22 novembre 2018 presso il Politecnico di Bari (Campus Universitario, Via Orabona 4).

Tante le opportunità di lavoro e stage offerte dalle aziende partecipanti alle quali studenti,laureandi e laureati, provenienti da tutta Italia e da tutte le facoltà e aree di studio, potranno candidarsi consegnando direttamente il proprio curriculum vitae e sostenendo un primo colloquio di lavoro.

Registrati gratuitamente qui: https://bit.ly/2zZzrD0



Attraverso colloqui di lavoro one-to-one, presentazioni aziendali, workshop e sedute di cv-check gratuite i partecipanti all'evento potranno acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e talenti, conoscere i percorsi di carriera e candidarsi alle opportunità di stage e di lavoro offerte dalle aziende presenti all’iniziativa.

Tra le aziende e gli enti partecipanti all’evento saranno presenti:

FASTWEB, SOFT STRATEGY, PLANET SEVEN, BLUE REPLY, ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, POLITECNICO DI BARI, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A, YEARBOOK.

Il Career Day Brain at Work è l'occasione perfetta per i giovani talenti, alla ricerca di nuove opportunità di lavoro o di stage, e per gli HR Manager di incontrare i laureandi e laureati delle ultime sessioni.