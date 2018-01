L'Allegria del Carnevale 2018 a Locorotondo

Sarà “l'allegria del carnevale” il tema scelto quest'anno per le sfilate cittadine. A coordinare la partecipazione di scuole, associazioni e singoli gruppi è l'Amministrazione Comunale, in particolare i consiglieri comunali dott.ssa Sabrina Laddomada, incaricata alla Pubblica Istruzione-Rapporti con la Scuola e Politiche dell'Infanzia, e Paolo Giacovelli, incaricato ai Rapporti con le Associazioni.

All'iniziativa hanno aderito l'Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” e le seguenti associazioni: Hakuna Matata, L'isola delle piccole stelle, Techno Body Club, Taka Tuka, La C.A.S.A. delle abilità speciali, l'Azione Cattolica, Percorrere Insieme, “U' Carnvel di Locorotondo”, Arte Danza, Fuori di Danza e Gruppo Folk “Città di Locorotondo”.

Due i cortei previsti: giovedì grasso, 8 febbraio, e martedì 13 febbraio.

Il raduno è programmato in piazza Mitrano alle ore 17,00. Il corteo si svilupperà attraverso via Cavour, corso XX Settembre, via Nardelli dove sosterrà.

I carri allegorici saranno realizzati da “U' Carnvel di Locorotondo”, mentre presso le sedi delle altre associazioni aderenti si svolgeranno i laboratori in cui verranno realizzati i gadgets da mostrare nel corso della sfilata.