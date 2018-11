“Denti Ridenti” il documentario fantasiologico di Massimo Gerardo Carrese alla libreria Zaum di Bari

Giovedì 15 novembre il fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, studioso di storie e caratteristiche della fantasia e dell’immaginazione, presenta il suo lavoro alla libreria Zaum di Bari (via Cardassi,93)

“Denti Ridenti” è un documentario fantasiologico ideato dallo studioso fantasiologo Massimo Gerardo Carrese, esperto di storie e caratteristiche della fantasia e dell’immaginazione. Giovedì 15 novembre alla libreria Zaum di BARI Carrese presenta il suo documentario “Denti Ridenti” che racconta in 53 minuti (versione ridotta) le meraviglie e le inquietudini dei bambini di una scuola primaria, la “Padre Isaia Columbro” in provincia di Benevento”, che riflettono sul trinomio fantasia-immaginazione-creatività. I temi del documentario hanno però una valenza universale e non riguardano solo i bambini di Benevento: qui si racconta la fantasia, l’immaginazione e la creatività intese come facoltà della mente, vale a dire che appartengono a ogni essere umano. Sono strumenti fondamentali e vitali per leggere sé stessi e la realtà che ci circonda e non sono solo importanti momenti di evasione dal circostante o ricreazione. Nel linguaggio comune fantasia, immaginazione e creatività sono parole confuse e ricondotte a sinonimi, a essere identificate soprattutto come attività senza regole. Invece, le cose sono più complesse (ecco l’inquietudine) e anche sorprendenti (ecco la meraviglia). Molti adulti, e gli stessi bambini lo affermano nel filmato, sostengono che la fantasia sia qualità esclusiva dei più piccoli ma i bambini conoscono per davvero le funzioni e le regole della fantasia? Sanno fare un esempio di immaginazione? E la fantasia è diversa dalla fantasticheria? Ideato e girato dal fantasiologo Carrese agli inizi del 2018, “Denti Ridenti” (Ngurzu Edizioni) è in tour in varie città d’Italia grazie al supporto di due aziende: Gruppo D’Abbraccio e San Bartolomeo Casa in Campagna. Il documentario è consigliato a educatori, docenti, studenti, curiosi.

Appuntamento alle ore 17:30 in via Cardassi 93.

Ingresso libero.