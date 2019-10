Visita guidata per le vie di Bari

“I coloni rovinavano la foresta costruendo il capolavoro dell’uomo civilizzato: il deserto.”

(Luis Sepúlveda)



Dopo la coinvolgente esperienza della passeggiata antifascista, questa volta vi proponiamo di camminare con noi fra i simboli del colonialismo italiano.



''Camminando per Bari vi guideremo attraverso le strade che prendono il nome dei Paesi colonizzati dall’Italia lungo il corso della sua storia. Scopriremo quando, come, perché il nostro Paese decise di invadere e occupare alcuni territori e quali sono state le conseguenze del colonialismo. Di tappa in tappa, andremo alla ricerca di tesori con aneddoti di gesti e riflessioni dal passato ai giorni più recenti.

È indispensabile partire da un'azione quotidiana individuale che si fa collettiva''.







Il 26 Ottobre alle ore 10.00

PARTENZA Liceo scientifico “A. Scacchi”

ARRIVO Prinz Zaum Via Cardassi 93, Bari



Al termine della passeggiata sarà possibile intrattenerci tutti insieme presso la Libreria Prinz Zaum, dove per questa occasione speciale ci sarà la possibilità di gustare un aperitivo con birra e stuzzichini insieme all'acquisto di un libro.



Costo Aperitivo e Libro 10€

Partecipazione libera e gratuita.



Prenotazione consigliata tramite il seguente link: https://forms.gle/KwzAN3pQrwFCcY4z7



Per info: 3389397448 // 3332215849