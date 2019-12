A Casa Mandela si parla di “Superstizione e sfruttamento. La schiavitù delle ragazze”

Un incontro per parlare di prostituzione, di donne costrette in strada da ricatti e minacce, e di chi le usa per ricavare profitto.

È recente il racconto della cronaca locale di una storia drammatica di sfruttamento di donne migranti, ridotte in schiavitù e costrette a qualsiasi umiliazione. In un periodo in cui spesso si parla di riapertura delle case chiuse e di regolarizzare la “professione” Casa Mandela offre una serata – approfondimento, “ Superstizione e sfruttamento. La schiavitù delle ragazze” martedì 17 dicembre alle 18,30, per parlare degli aspetti meno in vista del fenomeno.

Interverranno:

Leonardo Palmisano, sociologo; Lorita Tinelli, fondatrice del Cesap, psicologa clinica e forense; Vito Mariella, operatore dell’associazione Micaela Onlus.

Ingresso libero

Per informazioni chiamare ai numeri 329/0753156 o 373/8551144