Al Teatro Di Cagno di Bari in scena lo spettacolo 'Casa Nove'

Giovedi 09 GENNAIO 2020 e Venerdi 10 GENNAIO 2020 alle ore 21 “CASA NOVE” COMMEDIA COMICA IN DIALETTO della Compagnia THEA3” di BARI

La compagnia THEA3 presenta l unica commedia in dialetto che parla di una leggenda molto affascinante "Casa Nove" di Emanuele Battista

Vi è mai capitato di traslocare? Avete mai assistito alla "fortuna" di avere un alloggio popolare? Questo è proprio ciò che accade ai nostri simpaticissimi amici. Nicola, ormai disoccupato da tempo, e Maria, infaticabile casalinga, si trasferiscono da una casa umida e buia, benché in un quartiere centrale, in un appartamento in un nuovissimo quartiere popolare. Una grazia che irrompe in un momento buio della vita dei nostri simpatici amici. Ma questa non è l'unica novità della nuova sistemazione...e neppure l'ultima sorpresa che stravolgerà l'allegra famigliola barese



Cast: Susi Rutigliano, Antonella Ranieri, Maurizio Sarubbi, Francesca Matinelli, Lidia Cuccovillo, Enrico Milanesi Amendoni

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546