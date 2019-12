Cecco e Cipo in "Più che straordinario tour"

Sabatro 21 dicembre alle 21.00, al Teatro Anche Cinema di Bari, il duo toscano Cecco e Cipo sarà in concerto per una delle tappe del suo “Più che Straordinario Tour” con uno spettacolo tutto nuovo, arrangiamenti nuovi e novità in scaletta: TERAPIA DI GRUPPO CON CECCO E CIPO. Il collante sarà la messa in scena di una terapia di gruppo, per affrontare l'argomento dei disturbi psichici, ma anche delle ansie e paure che fanno parte della vita di tutti i giorni, e della musica come rimedio, come mezzo per domarli, o addirittura renderli fonte d'ispirazione. Si apriranno al loro pubblico, racconteranno del loro passato, del loro presen-te e del loro futuro. Tutto questo senza abbandonare la unica e spontanea ironia che li contraddistingue.

Straordinario, il quarto lavoro discografico di Cecco e Cipo, uscito il 15 marzo 2019 in collaborazione con Black Candy Produzioni, conta otto brani intrisi dell’allegria e della spensieratezza che da sempre caratterizza il duo, giunto alla ribalta con la divertentissima esibizione alle audition di XFactor 8 e ora sempre più affermato nella scena indie italiana.

Registrato allo Blanco Records di Milano, sotto la guida di Andrea “Blanco” Gargioni, il disco conta otto brani intrisi dell’allegria e della spensieratezza che da sempre caratterizza il duo toscano, ma con una scrittura più matura e consa-pevole, accompagnata da un sound rinnovato, che alle influenze folk e cantautorali unisce quelle più rock e pop di deriva-zione british.