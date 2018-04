Celiachia: dalla diagnosi alla produzione alimentare

La Proloco Toritto –Quasano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiaci Sezione Puglia e le Officine Culturali “Dove Come Quando” Toritto , organizza per Giovedì 10 Maggio ore 17.30 c/o le Officine Culturali di Palazzo Stella, un incontro informativo dal titolo “ celichia: dalla diagnosi alle produzioni alimentari prive di glutine.

Il momento informativo, ha lo scopo non solo di informare sulla tematica della celiachia come intolleranza alimentare e sulle modalità di diagnosi, sintomi, cura e prevenzione, ma di informare degli adempimenti tecnico/sanitari, a cui sono obbligati tutti gli operatori commerciali come panifici, pizzerie, alimentari, ristoranti ecc che producono, manipolano, trasformano, vendono e somministrano alimenti privi di glutine (gluten free) o che intendano trattare tale tipologia di alimenti, anche in virtù del crescente richiesta dei consumatori causata da un aumento di tale intolleranza.

L’incontro, rientra tra i vari appuntamenti che la proloco intende dedicare all'alimentazione, dato che il 2018 è l’anno nazionale dedicato al cibo, promosso dal MIPAF e MIBACT .

La comunità è invitata!

Info a : prolocotoritto@ibero.it o telefonare al 3473273466