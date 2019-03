Per una sera si avrà l'opportunità di indagare su un torbido omicidio. Gli attori di “The Bang Club” daranno vita ad uno spettacolo divertente e pieno di colpi di scena; una indagine che si consumerà davanti ai vostri occhi. Il tutto unito ad una cena di alta qualità, per coniugare buon cibo e intrattenimento. Durante la cena i commensali collaboreranno col commissario e interagiranno con i sospettati.

''Interrogherete i personaggi, assisterete alle loro confidenze, studierete gli indizi e le prove. E infine, tra un piatto e l’altro, sarete chiamati a formulare l’atto di accusa, con lauto premio al tavolo che scioglierà l’enigma.

Mettete alla prova le vostre doti investigative, fiutate gli indizi, individuate il movente, stanate il colpevole, e soprattutto, gustatevi la Cena con delitto di The Bang Club!''

Per informazioni chiamare il numero 080/6180401