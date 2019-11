Cenone di San Silvestro presso Arcade ricevimenti

Anche quest’anno Arcade Ricevimenti ha ideato una prestigiosa Cena di San Silvestro in Puglia per festeggiare la fine dell’anno, accogliere l’anno nuovo alla grande e trascorrere in armonia e divertimento la notte piu’ bella dell’anno negli ambienti totalmente rinnovati della Location. ARCADE Ricevimenti invita tutte le famiglie, le coppie di amici e quanti hanno voglia di passare in modo spensierato la Cena di San Silvestro assieme ai propri cari, a riunirsi attorno ad una tavola imbandita a festa per l’occasione. Ad animare l’evento ci penserà anche il noto personaggio televisivo, intrattenitore, cantante, imitatore, animatore RICCARDO DE LUCA, da “La sai l’ultima ” su Canale 5, “Domenica in” su RAI 1, “Beato tra le donne” su Canale 5. Musica, animazione e Dj Set by Msc Wedding & Events.



Scopri il menu' sul sito arcadericevimenti.com





Arcade Ricevimenti

Contrada Lago Gemolo s.n, Cassano delle Murge BA

Telefono: 080 346 6098