Nello Spazio Murat in scena Chiara Bersani in 'Gentle Unicorn'

La giornata conclusiva di sabato 28 settembre del Bari International Gender Film Festival presenterà l'appuntamento clou del festival: alle 21, nello Spazio Murat, andrà in scena Chiara Bersani, che si è aggiudicata il premio come miglior attrice/performer under 35 al Premio Ubu 2018, il riconoscimento più importante di teatro in Italia. «Gentle Unicorn» è il titolo della performance che realizzerà - in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese -, uno spettacolo di grande suggestione, con ideazione, creazione e azione della stessa Bersani, con le musiche di F. De Isabella. Info e prenotazioni: 349.226.54.99 - 347.507.15.01.

Lo spettacolo di Chiara Bersani sarà preceduto, nella mattinata di sabato 28, alle 11, all'AncheCinema, da un importante convegno organizzato in collaborazione e con il sostegno di Gruppo Phoenix e Consorzio Promosud. Il titolo è «Amori non conformi: approfondimento su sessualità e disabilità», un tema scottante legato al diritto alla sessualità e all'affettività delle persone diversamente abili. Interverranno la sociologa Mariella Popolla, lo psichiatra Alfredo Sgaramella, l'artista e performer Chiara Bersani, la psicoterapeuta Daniela De Robertis, il docente di Diritto di Famiglia Domenico Costantino, la psicologa Mariella Cirone e la protagonista del documentario «Yes, We Fuck!» Oriol Roqueta del Río.

A concludere il BIG, dopo la performance di Bersani, dalle 23 in poi di sabato 28, nello Spazio Murat, si svolgerà la performance in residence del danzatore e coreografo Daniele Ninarello, dal titolo «Testing Club Unisono»: si ispira alle dinamiche queer fondandosi sulla volontà di abbattere l'idea di confine e promuovendo una continua condivisione. Club Unisono è un luogo inclusivo, dove non esistono etichette e definizioni di genere e dove tutti sono invitati a spogliarsi dei pregiudizi, riportando il corpo a riflettere sul ballo come elemento di condivisione, scambio e contagio, elementi di una identità liquida in continua trasformazione. Club Unisono è luogo per scambisti del movimento, una sorta di rituale collettivo regolato da una continua vicinanza e alleanza tra i corpi.