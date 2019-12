All'Anche Cinema di Bari arriva CI STA!, il party prenatalizio con Venerus, Capibara e dj set

Domenica 22 dicembre (apertura porte ore 21:30), dopo il SOLD OUT estivo con MYSS KETA e Massimo Pericolo, torna il format "CI STA!" di Ubique Concerti, questa volta nello spazio di Anche Cinema a Bari che ospiterà Venerus in concerto con il Metamorfosi Tour e il live a/v di Capibara. Si tratta di due artisti differenti - il primo proveniente da Milano con importanti influenze british, il secondo da Roma con contaminazioni hip hop e afro - ma che in comune hanno raffinatezza stilica e sperimentazione musicale, ingredienti che promettono un show d'eccezione.



La serata, dopo le performance live, continua con i dj set aftershow (ingresso libero dopo 00:30) di Ikävä Pii, Valentino DJ e Gianpiero Carbonara, fuoriclasse della scena elettronica, house e funk barese e viaggiatori sonori tra festival internazionali, club d'oltremanica e le bellissime spiagge della nostra litoranea adriatica.



Andrea Venerus (classe 1992), originario di San Siro, Milano, a 18 anni si trasferisce a Londra dove per 5 anni approfondisce le sue conoscenze musicali e comincia a lavorare a progetti personali, venendo a contatto con le scene musicali di Brixton e di Notting Hill. Terminato il periodo in terra inglese l’artista registra un disco a Roma e, rimasto affascinato dalle atmosfere della città, vi si trasferisce. Oggi Venerus vive a Milano, città dalla quale il 16 novembre 2018 ha lanciato il suo primo progetto discografico, l'EP "A che punto è la notte" pubblicato da AsianFake e subito acclamato da critica e pubblico. Quest'ultimo ha sancito l'esordio di fuoco dell'artista regalandogli diversi sold out nel primo tour di date. La successiva collaborazione con il rapper Gemitaiz nel brano "Senza di me" (feat. Venerus & Franco126), presente all'interno del mixtape QVC8 e a cui il giovane artista presta penna e voce, è stata certificata disco di platino. L’ultimo progetto discografico del musicista milanese risale agli inizi di giugno, quando pubblica il concept-EP “Love Anthem”, quattro brani inediti che creano la giusta attesa rispetto a un album che, promette l’artista, è in prossima uscita.



Luca Albino aka Capibara è un producer romano, classe 1989. Cresciuto con l’hip hop, una passione smodata per i videogiochi e l’amore per i cuccioli e gli animali esotici. Un’anima sensibile travestita da nerd, che trova rifugio dietro canzoni in cui, oltre lo specchio di un’elettronica vestita di futurismi garage, ritmi urbani e suggestioni afro, si nascondono linee e orizzonti pop.



