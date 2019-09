A Rutigliano la 2^ edizione della rassegna Cinema muto & live music: incontro tra arti senza tempo

Per il secondo appuntamento della seconda edizione di «Cinema muto & live music: incontro tra arti senza tempo», rassegna a cura della associazione di cultura cinematografica VisionArea e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo, è in programma Martedì 3 Settembre alle ore 20.30, nell’Auditorium Comunale «Don Tonino Bello» di via Giampaolo (anziché nel chiostro di Palazzo San Domenico: cambio logistico per le avverse previsioni meteo), con ingresso libero, la proiezione del film «I primi “eroi” del cinema» (1913-1927) e il concerto dei Fabularasa.

Il film «I primi “eroi” del cinema»

Preziosi materiali d’archivio conservati dalla Cineteca Italiana che rappresentano gli albori del cinema “eroico” degli anni del muto: Quo vadis? (1913), Il toro selvaggio (1919), Saetta contro l’orco di Marcouf (1921), Maciste alpino (1916), Il gigante delle Dolomiti (1927), Justitia (1919).

Il concerto dei Fabularasa

Fabularasa è un laboratorio artigianale di suoni, musiche e versi aperto a Bari nel 2004. Canzoni schiette e levantine, alla cui confezione i quattro musicisti del gruppo si dedicano con perizia quasi sartoriale. È una musica “fatta a mano”: essenze di jazz e sonorità mediterranee a vestire versi essenziali, corsivi e corsari. I Fabularasasono: Luca Basso (voce), Vito Ottolino (chitarra), Poldo Sebastiani (basso), Giuseppe Berlen (percussioni).

Prossimi appuntamenti di «Cinema muto & live music» :

Venerdì 6 Settembre - ore 20.30 - Palazzo San Domenico

«L’Inferno» (1911) e Rossella Racanelli in concerto

Mercoledì 11 Settembre - ore 20.30 - Cortile del Castello

«Christus» (1916) e quartetto Dotti in concerto