“I colori per dirlo”, alla galleria Spaziogiovani la mostra di ceramiche di Tina Abbondanza e Iginia Romeo

Si terrà venerdì 23 novembre, alle ore 18.30, presso la Galleria comunale Spaziogiovani, l’inaugurazione della mostra di ceramiche “I colori per dirlo” di Tina Abbondanza e Iginia Romeo.

A cura della Banca del Tempo “Vola in tempo Bari”, la mostra delle originali creazioni in ceramica, di due donne e artiste che raccontano la loro passione per la lavorazione dell'argilla, sarà visitabile sino a domenica 25 novembre dalle ore 10 alle 12e dalle 17 alle 20.

L’ingresso è libero .