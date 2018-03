Antonio Dambrosio e Jazz Comics Sextet in concerto al Teatro Mercadante

Antonio Dambrosio, batterista e compositore jazz altamurano, formatosi a Milano sotto la guida dei maestri Tullio De Piscopo e Franco Rossi, ha all’attivo numerose produzioni

discografiche e attività concertistiche. Ha ideato questo progetto coinvolgendo un gruppo di musicisti di estrazione jazz e classica, rivisitando le sigle di alcuni dei più conosciuti cartoni animati: dai Flintstones a Spider Man, dai Simpsons alla Pantera rosa, con arrangiamenti di stampo jazzistico. Il mondo dei cartoons, fatto di sogni e illusioni che hanno caratterizzato parte della vita di ciascuno di noi. Ospite d’eccezione Vince Abbracciante, stella nascente della fisarmonica in Italia, padroneggia la fisarmonica come pochi e suona con talento qualsiasi genere musicale. Affiancherà questo straordinario ensemble il coro giovanile “I Cantori del Teatro Mercadante”, affidato alla direzione del M° Antonella Nuzzi, più volte insignita di premi in concorsi corali, e accompagnato dal M.º Giancarlo Direnzo. I giovani cantori ci condurranno nel fascino del fantasioso mondo

di Walt Disney, attraverso le sigle dei cartoni.

Arrangiamenti Antonio Dambrosio e Sabino Fino

• Comics Jazz Sextet •

Flauto Traverso Titti Dell’orco

Violino Giuseppe Amatulli

Sax Tenore/ Soprano Sabino Fino

Pianoforte Pasquale Mega

Contrabbasso Giulio Scianatico

Batteria Antonio Dambrosio

Special Guest: fisarmonica Vince Abbracciante

• I Cantori del Teatro Mercadante •

Direttore M° Antonella Nuzzi

Pianoforte M° Giancarlo Direnzo

PROGRAMMA

Mickey Mouse,

Gustavo,

Biancaneve

e i sette nani,

Gli Aristogatti,

The Simpson Theme,

Jessica Rabbit,

Spider Man,

Tin Tin,

The Pink Panther,

The Flintstones