Doppio appuntamento con l’Orchestra sinfonica metropolitana a Bitonto e Triggiano

Lunedì 5 marzo 2018, alle ore 20.30, nel Teatro Traetta di Bitonto, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Tesori del Sud” diretto dal maestro, Vito Clemente, e con solista al piano, Annamaria Giannelli. (info botteghino Teatro Traetta: tel. 080-3742636).

In programma brani di Nicola Bonifacio Logroscino, Sinfonia da Il Governatore, Mario Pilati Suite per pianoforte e archi, Tommaso Traetta Sinfonia da Olimpiade, Pasquale La Rotella Quartetto (versione per orchestra da camera di Vito Clemente), Loure e Reve d’enfant. Le revisioni sono a cura del Traetta Opera Festival.

Il concerto sarà replicato martedì 6 marzo, alle ore 20.00, nella Chiesa Santa Maria Veterana a Triggiano (ingresso libero).