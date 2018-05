Concerto "Col piano da Lipsia...a Buenos Aires" per il piano festival San Nicola dell'Eurorchestra all'Archivio di Stato

Giovedì 24 Maggio, proseguirà, con un concerto dal titolo “Un Piano… da Lipsia a Buenos Aires”, il “Piano Festival San Nicola” dell’EurOrchestra, ospitato nel prestigioso Auditorium dell’Archivio di Stato, in via Pietro Oreste 45,a Bari.

L’appuntamento è per le 20,30. Saranno impegnati,in un concerto che si svolgerà come ideale viaggio musicale nello spazio e nel tempo, ben quattro solisti, tutti “speciali” talenti della nostra terra di Puglia, sotto la direzione del Maestro Francesco Lentini.

Il viaggo partirà, come recita il titolo, da Lipsia, città in cui il grande Kantor Johann Sebastian Bach, Maestro di Cappella del Collegium Musicum della città, compose nel 1738, per clavicembalo e orchestra,

il Concerto in fa minore BWV 1056, che sarà eseguito al pianoforte dalla pianista Annamaria Fortunato. Il viaggio proseguirà poi verso l’Italia, per approdare a Venezia, patria del contemporaneo di Bach, Antonio Vivaldi, il Prete rosso,soprannominato così per la sua capigliatura, nato appena otto anni prima del grande tedesco. Del grande compositore e violinista italiano sarà eseguito dai Violinisti Miriam Campobasso e Umberto Vito Bozza, il più famoso concerto doppio, il Concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo op.3 n.8,composto nel 1711. Bach amava molto i concerti di Vivaldi, e ne trascrisse tanti, fra cui questo , per organo. Infine il viaggio ci porterà al di là dell’Oceano, in Argentina, a Buenos Aires dove duecentocinquanta anni dopo Bach e Vivaldi, tra il 1965 e il 1970, il grandissimo Astor Piazzolla compone le " Quattro Stagioni Porteñe",ambientate nel porto dei questa città, e ispirate proprio alle “Quattro Stagioni”di Vivaldi. La versione per pianoforte e orchestra di queste Stagioni di Piazzolla sarà eseguita dal Pianista Carlo Angione.

Il Piano Festival San Nicola ,legato alla figura del nostro Santo Patrono, è giunto alla sua XVIII edizione, che nasce nel segno della collaborazione con l’Archivio di Stato.