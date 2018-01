"Nel gioco del jazz", al Teatro Forma in concerto il “Family Affair Trio”

Ancora un concerto fuori rassegna dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz”, mercoledì 31 gennaio. Al Teatro Forma a Bari, alle 21,00 si esibirà il “Family Affair Trio”, formazione cosmopolita guidata dal contrabbassista Giuseppe ‘Fratello Joseph’ Bassi, con il sassofonista Roberto Ottaviano e la pianista Yu Ying Hsu.

Il titolo fa riferimento al grado di parentela che lega nella vita e nella musica due degli artisti ma rimanda idealmente allo spirito di fratellanza che lega ogni musicista di jazz del mondo, uomo o donna che sia. Il perfetto equilibrio delle parti fra le componenti maschile e femminile simboleggia, a fronte di ingiustizie e discriminazioni, e alla drammatica emergenza della violenza di genere, una simbolica armonia che riflette il meraviglioso ordine della natura, dove regna il rispetto per la vita.

Yu Ying Hsu, pianista e compositrice jazz taiwanese, si è esibita nei leggendari club jazz di New York City, come il Birdland, Sweet Rhythm e con musicisti famosi come Albert "Tootie" Heath, Paquito D'Rivera, John Riley, Alex Sipiagin , Michael Philip Mossman, Antonio Hart.

Giuseppe Bassi invece inizia la sua attività concertistica nel 1988, ma a partire dal 1990 diventa assidua e costante tanto da collaborare con Lew Tabackin, Bill Mays, Don Friedman, Bobby Durham, John Hicks, Jed Levy, Joe Magnarelli, Helen Sung, Mark Soskin, Bill Goodwin, Billy Drummond, Greg Osby, John Hicks, Mal Waldron, David Liebman, George Garzone, Tony Scott , Harold Danko, Avishai Cohen, Ute Lemper, oltre che con tutti i musicisti jazz più importanti e rappresentativi in Italia: da Enrico Pieranunzi a Dado Moroni, Gegè Telesforo, Roberto Gatto, Stefano Bollani, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Gianni Basso, Dino Piana, Franco Cerri etc.

Roberto Ottaviano infine, classe 1957, premiato quest’anno con il miglior disco dell’anno per la rivista Musica Jazz e come terzo miglior musicista, continua ad essere un eterno globetrotter della musica avendo girato il pianeta in lungo ed in largo ed avendo conosciuto e collaborato con i più importanti artisti del Jazz, e non solo, tra diverse generazioni.

Costo biglietto: 10,00 euro settore unico.

Particolarmente vantaggiose le riduzioni a favore degli studenti. L’Associazione “Nel Gioco del Jazz” mette a disposizione 50 biglietti al costo di 5,00 euro, direttamente al botteghino del Teatro Forma la sera del concerto.

