Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana nella Cattedrale di Bari

Venerdì 19 ottobre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Jacopo Sipari di Pescasseroli, e con solista alla viola Giuseppe Russo Rossi. L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Angelo R. Frangione - Ouverture n. 2 op.74 “Idris” (Matera), Gioachino Rossini “Contro un cor” (aria dall’opera “Il Barbiere di Siviglia”), trascrizione per viola e orchestra e “Nacqui all’affanno - Non più mesta” (aria dall’opera “La Cenerentola”), trascrizione per viola e orchestra e Ludwig van Beethoven - Sinfonia n. 4 in Sib Magg op.60.