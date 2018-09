Musiche da Oscar: concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Parrocchia San Marco a Bari

Martedì 18 settembre, alle ore 20.00, nella Parrocchia San Marco a Bari (Via Caldarola 50), l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Michele Cellaro, dal titolo “Musiche da oscar”. L’ingresso è libero.

In programma i seguenti brani: Jacques Offenbach da “Orfeo all’inferno” Can – can, Umberto Giordano Intermezzo da “Fedora”,Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk, Armando Trovajoli Profumo di donna, Roma nun fa la stupida stasera e Brothers, Astor Piazzolla Oblivion-Libertango, Joseph Strauss Feuererfest – Polka francese e Nino Rota Il Padrino I e II, La dolce vitta, Amarcord, Valzer del commiato - da “Il Gattopardo”, A time for us - da “Romeo e Giulietta” e La passerella finale - da “Otto e mezzo”.