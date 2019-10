Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana nella multisala Showville di Bari

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 21.00, nella multisala Showville (Via Giannini, 9 – Bari), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, nonchè arrangiatore, Cettina Donato e con la partecipazione del “Pino Di Modugno family quintet”, gruppo musicale composto da una delle famiglie storiche e di talento del panorama pugliese, a cominciare dal capostipite Pino Di Modugno, virtuoso polistrumentista, in grado di passare con eguale abilità dalla fisarmonica alla chitarra accompagnato dai figli Vito, pianista e solista di organo Hammond, Nando, chitarrista e Vito jr, bassista e da Mino Petruzzelli alla batteria e dalla voce di Elena Candelora.

La serata si apre con l’esecuzione della “Musette Medley” per sola fisarmonica, per poi passare ad una rilettura di “El Choclo” di Angel Villoldo, di "Dizzy Fingers" di Zez Confrey, “Ebb Tide” di Robert Maxwell, "The Cat" di Lalo Schifrin, "Honky Tonky Train Blues" di Lux Lewis, “Besame Mucho” di Consullelo Velasquez, "Moliendo Cafe” di Hugo Blanco-Josè Manzo Perroni, "Special Train” di Pino Di Modugno, "Tico Tico" di Zequinha De Abreu e “Il Volo Del Calabrone" di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Info biglietti direttamente al botteghino di Showville alle ore 16.30 al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto).