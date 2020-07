L'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari a Castellana in un originale spettacolo sinfonico “Amor, ch’a nullo amato amar perdona. Storie di amanti un po... 'sfigati'!"

Martedì 21 luglio alle ore 21:00, in Largo San Leone Magno a Castellana Grotte, si esibirà l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari in un originale spettacolo sinfonico dal titolo “Amor, ch’a nullo amato amar perdona. Storie di amanti un po... 'sfigati'!", ideato dal soprano Maria Rita Chiarelli e diretto dal Maestro Michele Cellaro.

L’autrice, nella duplice veste di attrice e cantante, attraverso un viaggio un po’ ironico e scanzonato tra le storie di due coppie di amanti celebri ma non molto fortunati come Paolo e Francesca e Romeo e Giulietta, condurrà il pubblico all’ascolto di celebri brani sinfonici legati fra loro dal medesimo fil rouge, quello dell’amore "sfigato".

Si tratta di una formula nuova di spettacolo “interattivo”, che coinvolge in alcuni precisi momenti il pubblico in interventi scenico-musicali. Allo stesso tempo due danzatori, Francesca Sibilio e Nicola Simonetti, muovendosi sulle note dell’Orchestra, intrecciano con la musica e la parola un altro livello narrativo.

Ingresso libero

Sarà possibile accedere all’area del concerto dalle ore 20:00. All'ingresso da Via Trento sarà misurata la temperatura corporea, e come da normativa, verrà richiesta la registrazione. Sono stati predisposti 200 posti a sedere e un numero di presenze in piedi tale da garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

L'evento è organizzato dall'Associazione Auditorium, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castellana Grotte.