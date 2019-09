Linda Valori e i Sounds Cool per il primo evento della RCU Japigia Sant’Anna

Sarà la musica la protagonista del primo appuntamento del calendario di attività dell’RCU Japigia Sant’Anna previsto per sabato 28 Settembre alle ore 21:00. Una prima serata con ingresso gratuito proprio nel cuore del quartiere, nel rinnovato Anfiteatro della Pace dell’ Ipercoop di Japigia, a cui tutti sono invitati. Un concerto Pop & Blues con una protagonista d’eccezione: Linda Valori. Cantautrice e compositrice italiana, nel 2004 vince il terzo posto a Sanremo e da allora si afferma nelle platee di tutto il mondo, conquistando alcuni dei più importanti premi musicali europei. Reduce da un successo strepitoso in Puglia, Linda Valori rappresenta una delle più poliedriche e imponenti voci della scena contemporanea blues, soul e r&b. Ad accompagnarla sul palco, il gruppo vocale Sounds Cool, una delle Associazioni che compongono la RCU JSA, che, con la direzione del maestro Fabio Calabrese propone un repertorio vasto e interessante, dal blues al pop italiano e internazionale, con brani noti e inediti ed un’interpretazione rinnovata per voce e coro. La Rete Civica Urbana Japigia Sant’Anna riunisce 12 realtà, tra associazioni, parrocchie e professionisti del territorio, nell’ambito della misura sperimentale promossa dal Comune di Bari, per attivare il protagonismo civico dal basso. Con questo primo evento, la RCU Japigia Sant’Anna si presenta alla città e ai suoi quartieri, anticipazione del denso programma di attività culturali e di sensibilizzazione civica e ambientale che saranno proposte.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/352326955648364/