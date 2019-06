Concerto per violoncello e apertura della Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto

Il MiBAC, insieme all' Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche quest'anno promuove e patrocina la Festa della Musica che si terrà il 21 giugno 2019.

Come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del MiBAC svolgeranno un ruolo significativo, organizzando eventi, spettacoli e manifestazioni legati al tema.

Per questa importante occasione, la Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto, in collaborazione con l’Associazione Culturale il Circolo Beethoven organizza un concerto per violoncello venerdì 21 giugno alle ore 18.00.

Al termine del concerto la Direttrice della Galleria Nazionale della Puglia presenterà il materiale informativo, edito di recente, finalizzato a sostenere il progetto culturale del museo e della visita alla struttura: la guida ai visitatori e alle idee e la guida per i piccoli visitatori.

Vi ricordiamo che la partecipazione all’evento è a titolo gratuito.

Nella stessa giornata la Galleria osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 20:00 alle 23:00 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle ore 22.30.

FESTA DELLA MUSICA 2019



venerdì 21 giugno ore 18:00

concerto per violoncello



Apertura straordinaria serale ore 20:00 - 23.00

ultimo ingresso al pubblico ore 22:30

Programma

David Popper

Allegro, op.73

[violoncello solo]*



J. S. Bach

Suite seconda per violoncello solo*

Preludio – Callemanda – Courante - Sarabanda – Minuetto I & II – Giga



Luigi Boccherini

Sonata in do maggiore per violoncello* e basso**

Allegro – Andante – Tempo di minuetto



Piatti – Astorino

Jazz Poutpourrì [violoncello solo]**



F. Servais

Capriccio per violoncello* con accompagnamento di un secondo violoncello**

Michela Cioce violoncello*

Giovanni Astorino violoncello**

Guida all’ascolto: M°. Gianlorenzo Sarno





Info:

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

Via Giandonato Rogadeo, 14-70032 Bitonto

Tel.: +39 080 099708

Mail: pm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it

Facebook: Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”

Instagram: GalleriaNazionaleDellaPuglia