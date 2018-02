A Giovinazzo la conferenza “I cambiamenti climatici in Puglia”

L'Associazione naturalistica di Giovinazzo "Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna" organizza, per sabato 10 febbraio 2018 alle ore 17.30, presso la Sala Maranodell’Istituto “Vittorio Emanuele II”di Giovinazzo, una conferenza dal titolo-insegna “I cambiamenti climatici in Puglia”.

Interverranno il Presidente nazionale ANCI Antonio Decaro e il Sindaco del Comune di Giovinazzo Tommaso Depalma.

La conferenza vuol fare il punto sulla situazione del cambiamento climatico, sulle politiche per fermarlo, sulle minacce alla biodiversità e sui possibili scenari futuri, a favore dell'economia circolare.

Gli industriali, gli allevatori, gli Enti pubblici territoriali, nazionali ed internazionali e i cittadini sono chiamati a modificare le tecniche di produzione, di allevamento e di comportamento per ridurre l'inquinamento, per rispettare maggiormente l'ambiente e per non depauperare le risorse del Pianeta.

La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti.