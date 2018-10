Appuntamento a Molfetta con a giornalista Tiziana Ferrario per la rassegna Conversazioni dal Mare 2018

Sarà Tiziana Ferrario, giornalista e corrispondente Rai, l’ospite di Conversazioni dal Mare 2018 a Molfetta. Nei due appuntamenti in programma il 13 novembre, l’autrice presenterà il suo ultimo libro “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump” edito da Chiarelettere.

Alle ore 11, nell’ auditorium dell’ IISS Antonio Bello di Molfetta (Viale XXV Aprile) Tiziana Ferrario incontrerà gli studenti degli istituti superiori della città di Molfetta.

Alle ore 19, l’autrice presenterà il suo libro nella Sala Beniamino Finocchiaro, Fabbrica San Domenico, (Via San Domenico – Molfetta), in un incontro aperto al pubblico. I cittadini potranno partecipare e approfondire uno degli argomenti di attualità interpretati da un’autrice tra le più impegnate sul tema della violenza e della parità. L’incontro sarà moderato Giovanni Di Benedetto, giornalista di Telenorba e si concluderà con un momento firma copie da parte dell’ autrice.

Conversazioni dal Mare è il progetto culturale dell’associazione Artemia realizzato con il patrocinio dell’assessorato al Cultura e al Turismo del Comune di Molfetta, della Commissione Regionale Pari Opportunità e dell’Associazione Italiana Biblioteche - Puglia che unisce la passione per i libri e l'amore per la cultura alla politica di promozione degli spazi cittadini. Nel 2017 ha ospitato Francesco Carofiglio e Antonio Caprarica, che hanno presentato le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani. Media Partner dell’evento: L’Altra Molfetta, Molfettalive, Molfettaviva, Quindici. L’ingresso all’incontro delle ore 19 è libero e gratuito.

Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com

Il Libro : “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump” edito da Chiarelettere

Il libro è un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. Le donne sono tornate ad alzare la voce chiedendo stesse opportunità di carriera, stessi salari e diritti. Dalle campionesse dello sport alle scienziate più geniali, dalle attrici di Hollywood a tante donne comuni che si stanno preparando per entrare in politica alla ricerca di una rivincita.

Questo libro ci aiuta a vedere dove siamo arrivati. Le storie che incontrerete saranno un ottimo spunto di riflessione per riaprire un dialogo e affrontare il cammino che rimane, uomini e donne insieme.

Tiziana Ferrario giornalista, inviata, conduttrice RAI, negli ultimi anni ha vissuto come corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. E’ un volto noto al grande pubblico televisivo, una delle principali anchorwomen del TG1 avendo condotto per lungo tempo le edizioni delle 13.30 e delle 20. E’ stata inviata di politica estera documentando le situazioni di crisi politiche e internazionali, dall'Afghanistan, al Medio Oriente, all'Iraq, al Sud Est Asiatico, all'Africa tra il nord Uganda e il Darfur, agli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni programmi d'attualità di Rai 1 come Italia sera e Unomattina. Ha inoltre ideato il GT Ragazzi, telegiornale dedicato ai giovanissimi. È stata nominata Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per il suo impegno civile come giornalista inviata in aree di guerra.