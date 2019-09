Corso di formazione sul nuovo CCNL della dirigenza sanitaria

Il 18 settembre si terrà al Policlinico di Bari presso l’AULA GRANDE di RADIOLOGIA, Istituto di Radiologia, il Corso di Formazione per Dirigenti Radiologi sul nuovo CCNL della dirigenza sanitaria dal titolo "Un Passo Avanti", organizzato dal Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR).

Il corso avrà come docenti dr. Corrado Bibbolino, Segretario Nazionale del SNR e Coordinatore Nazionale del FASSID ed il dr. Francesco Lucà, Presidente della Fondazione SNR, che saranno anche a disposizione per eventuali quesiti sindacali.

A fare gli onori di casa ai partecipanti il senologo barese dr. Vincenzo De Ruvo, Segretario Regionale SNR e Coordinatore Regionale FASSID per la Puglia.

Interverranno il Prof. A.A. Stabile Ianora Direttore dell’istituto di Radiologia del Policlinico di Bari, il Prof. G. Rubini Direttore della Medicina Nucleare del Policlinico di Bari, il Prof. L. Macarini Direttore della Radiologia dell’Ospedale Riuniti di Foggia ed i segretari provinciali del SNR.

A dare l'avvio ai lavori del corso il Direttore Generale del Policlinico di Bari, dr. G. Migliore. Il Corso è a numero chiuso per massimo 100 partecipanti, GRATUITO per gli ISCRITTI SNR e dal costo di € 100,00 inclusa Iva per i NON iscritti. Ci si potrà iscrivere con prelazione sui posti fino al 12 settembre inviando il modulo scaricabile dal sito nazionale del SNR o in loco. All'evento sono assegnati 7.0 crediti ECM.

Gallery