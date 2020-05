Corso gratuito per dog sitter rivolto a giovani e giovanissimi in collaborazione con Chiccolino

RCU- Reti Civiche Urbane, Time4Dog, Chiccolino, Centro diurno polifunzionale per minori a rischio e dell’area penale, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari, organizzano un corso formativo per Dog Sitter. Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire le giuste competenze per svolgere la professione nel rispetto del cane o per ampliare la propria conoscenza in materia di educazione cinofila e comportamento del cane.

Il percorso formativo offrirà ai partecipanti la possibilità di apprendere tecniche utili alla corretta gestione del cane nei vari contesti (casa, passeggiata, parco, luoghi pubblici) e di conoscere attività ed esercizi, importanti per il suo apprendimento, da svolgere in compagnia del cane loro affidato. Al termine del corso i partecipanti avranno l’opportunità di entrare a far parte del team di Time4Dog. Inoltre saranno presentate le diverse modalità con le quali può essere svolta la professione (dog walking, wedding dog, dog hosting) e saranno illustrati i portali di pet sitting e dog hosting più conosciuti sui quali iscriversi.

La formazione è consigliata anche a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della cinofilia. Il corso è inserito nell’ambito dei progetti delle reti civiche urbane e nello specifico nella RCU BARI – San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo.

Numero max iscritti: 10, dai 17 ai 25 anni e residenti nell’area target della Rcu – San Girolamo, Fesca, Marconi, San Cataldo Durata del corso: 60 ore

Il corso è gratuito per i residenti, inoccupati, dei quartieri San Girolamo, Marconi, Fesca e San Cataldo selezionati dopo un colloquio motivazionale.

Sono previste lezioni on line della durata di 3 ore circa e dopo un colloquio si accede alle sessioni di pratica sul campo (lezioni della durata di 2 ore) che verrà svolta a gruppi di massimo 2 persone assicurando sempre il giusto distanziamento sociale con obbligo dell’uso delle mascherine.

A fine corso è previsto un esame scritto, orale e di pratica sul campo e sarà rilasciato dall’Associazione Italiana Cultura e Sport settore cinofilia il brevetto nazionale.

Per info sulle modalità per accedere al corso: chiccolino.occusol@libero.it

TIME4DOG 3480339587

Il link dove ci sono tutte le info http://www.time4dog.it/?p=37974